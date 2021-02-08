«Вегас» вырвал победу у «Лос-Анджелеса», Стивенсон сделал дубль
01:31
«Вегас» победил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Форвард «Голден Найтс» Чендлер Стивенсон сделал дубль.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Лос-Анджелес» — 4:3 (3:2, 0:1, 1:0)
Голы: Копитар — 2 (Иафалло, Андерсон), 0:36 — 0:1. Смит — 3 (Маршессо, Теодор), 5:57 — 1:1. Кемпе — 4 (Виларди, Клейг), 7:06 — 1:2. Уайтклауд — 1 (Гласс, Так), 7:32 — 2:2. Стивенсон — 2 (Стоун, Пачоретти), 11:37 — 3:2. Андерсон-Долан — 1 (Мур, Вагнер), 28:53 — 3:3. Стивенсон — 3 (бол., Так, Мартинес), 41:38 — 4:3.
Вратари: Ленер — Петерсен (58:28).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 33 (13+10+10) — 32 (12+10+10).
7 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.
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