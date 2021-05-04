Шайба Гусева и ассист Денисенко помогли «Флориде» победить «Даллас»

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Даллас» со счетом 5:4.

В составе «Пантерз» второй гол за команду забил Никита Гусев, Григорий Денисенко отметился результативной передачей. Нападающий «Старз» Денис Гурьянов сделал один ассист, вратарь Антон Худобин был заменен на 21-й минуте после четвертой пропущенной шайбы.

После этого матча «Флорида» с 75 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 56 очками — на пятой строчке.