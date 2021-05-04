«Филадельфия» разгромила «Питтсбург» в первом матче Малкина после травмы
04:44
«Филадельфия» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Питтсбург» со счетом 7:2.
Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин провел первый матч после того, как пропустил 23 игры из-за травмы.
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