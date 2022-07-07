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7 июля, 23:59

Малкин о том, что «Питтсбург» продлил контракт с Летангом: «Надеюсь, мне не придется играть против тебя»

Малкин отреагировал на продление контракта Летанга с «Питтсбургом»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий Евгений Малкин отреагировал на решение «Питтсбурга» продлить контракт с защитником Крисом Летангом.

Сегодня, 7 июля «Пингвинз» подписали новый 6-летний контракт с 35-летним канадцем, согласно которому хоккеист заработает 36,6 миллиона долларов.

«Надеюсь, мне не придется играть против тебя», — написал Малкин в комментариях под постом «Питтсбурга» о продлении контракта с Летангом.

Также россиянин заявил, что «Питтсбург» должен подписать новое соглашение с форвардом Каспери Капаненом.

«Каспери, ты следующий!» — добавил Малкин.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года, как и Летанг. Вместе они трижды выигрывали Кубок Стэнли.

Контракт 35-летнего Малкина с «Пингвинз» заканчивается этим летом. Ранее россиянин выразил надежду на то, что останется в клубе.

Евгений Малкин
Крис Летанг
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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