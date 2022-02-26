Ньюджент-Хопкинс получил травму в матче с «Флоридой»

Нападающий «Эдмонтона» Райан Ньюджент-Хопкинс получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

Нападающий «Эдмонтона» досрочно завершил участие в игре из-за повреждения «верхней части тела».

Он мог повредить плечо в результате столкновения Райаном Ломбергом у борта.

no shifts for ryan nugent-hopkins in the final nine minutes of the first period. speculation is that he got injured on this play. pic.twitter.com/oxi0bL7SiD — zach laing (@zjlaing) February 26, 2022

В текущем сезоне 28-летний форвард набрал 37 (7+30) очков в 45 играх регулярного чемпионата.