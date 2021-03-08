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«Питтсбург» — «Рейнджерс»: Малкин сделал результативный пас

04:54
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Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал одно очко за результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Он сделал ассист при голе Каспери Капанена.

По ходу второго периода «Питтсбург» ведет со счетом 3:1. 34-летний Малкин в 23 матчах в текущем сезоне набрал 16 (5+11) очков.

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