Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал одно очко за результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Он сделал ассист при голе Каспери Капанена.

Fun fact: Kasperi Kapanen has points in six of his last eight games vs. the Rangers (2G-6A). pic.twitter.com/AeUl64NZdY — Pittsburgh Penguins (@penguins) March 8, 2021

По ходу второго периода «Питтсбург» ведет со счетом 3:1. 34-летний Малкин в 23 матчах в текущем сезоне набрал 16 (5+11) очков.