«Нэшвилл» обыграл «Торонто», у Любушкина и Михеева «-1»

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 6:3.

В составе «Предаторз» ассистентский хет-трик оформил Роман Йоси, у «Мэйпл Ливз» 3 (2+1) очка набрал Митч Марнер, 2 (1+1) очка у Остона Мэттьюса, Илья Любушкин и Илья Михеев завершили встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Нэшвилл» с 76 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Торонто» с 83 очками — на пятой строчке Востока.