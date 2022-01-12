Фетисов — о возвращении Малкина: «Рад за Евгения! Он будет еще долго играть»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлением от игры нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:1).

Российский форвард сделал дубль и отдал результативную передачу.

«Конечно, рад за Евгения! Очень рад, что он нашел в себе силы, вернулся. Будет еще долго играть. Дай бог ему здоровья и без травм! Травма колена это серьезное повреждение, для лечения и восстановления требуется время и специальные методики подготовки. Самое главное, что Малкин покатился, стал забивать, так что все нормально» — сказал Фетисов «СЭ».

35-летний форвард провел первый матч в сезоне-2021/22, до этого он восстанавливался после операции на правом колене, перенесенной летом 2021 года.