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Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Российский форвард «Тампы» Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
10:24
Никита Кучеров. Фото Instagram
Никита Кучеров. Фото Instagram
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ.

Форвард отличился хет-триком в матче регулярного чемпионата против «Баффало» (6:1).

Второй звездой дня стал нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт, на счету которого дубль и результативная передача в игре против «Ванкувера» (5:2).

Третья звезда дня — нападающий «Нэшвилла» Мэтт Дюшен, сделавший дубль в матче с «Колорадо» (5:4 ОТ).

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Иван Торопцев все материалы автора
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