Евгений Набоков останется в тренерском штабе «Сан-Хосе»

Временно исполняющий обязанности генерального менеджера «Сан-Хосе» Джо Уилл заявил, что Евгений Набоков продолжит работу в клубе.

«Евгений Набоков играет решающую роль как в тренерской работе на уровне НХЛ, так и в развитии вратарей системы клуба, и он будет продолжать это делать», — заявил Джо Уилл The Athletic

Несколько дней назад было объявлено, что главный тренер «Шаркс» Боб Бугнер и его помощники Джон Мэддэн и Джон Маклин покидают клуб.

Набоков с сезона-2015/16 работает тренером в системе «Сан-Хосе».

Во время игровой карьеры Евгений Набоков провёл за «акул» 563 матча, одержал 293 победы и оформил 50 шатаутов — он рекордсмен клуба по этим показателям.