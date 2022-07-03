Рик Боунесс стал новым главным тренером «Виннипега»

Бывший главный тренер «Далласа» Рик Боунесс возглавил «Виннипег», сообщает сайт «Джетс».

Специалист стал исполняющим обязанности главного тренера «Старз» по ходу сезона-2019/20. В плей-офф НХЛ-2020, который прошел в «пузыре», «Даллас» при Боунессе вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Тампе» (2-4 в серии).

В сезоне-2021/22 клуб проиграл «Калгари» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

В мае Боунесс покинул пост главного тренера «Далласа».

Напомним, что исполняющий обязанности главного тренера «Виннипега» Дэйв Лаури покинул клуб после завершения сезона для «Джетс».

В декабре главный тренер «Виннипега» Пол Морис принял решение уйти в отставку. Он работал с командой с 2014 года.