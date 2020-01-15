Евгений Малкин: «С Кросби «Питтсбург» играет намного лучше»

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением о капитане команды Сидни Кросби. Он пропустил более двух месяцев из-за травмы и в первом матче после возвращения против «Миннесоты» (7:3) набрал 4 (1+3) очка

— Каждый игрок важен здесь, в раздевалке, но Сид — капитан, — цитирует Малкина официальный сайт «Питтсбурга». — Мы знаем, насколько он важен. Он наш лидер, отличный игрок, отличный товарищ по команде. Вы видите, что сегодня мы играем намного лучше. У нас есть отличные четыре звена. Большинство стало лучше. Мы рады, что он вернулся.