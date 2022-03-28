Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

Форвард сделал в матче с «Детройтом» (11:2) хет-трик и отдал одну результативную передачу.

Второй звездой дня стал форвард «Виннипега» Марк Шайфли, оформивший дубль в игре с «Аризоной» (2:1 ОТ).

Третья звезда — нападающий «Нэшвилла» Таннер Жанно, набравший 3 (1+2) очка в игре с «Филадельфией» (5:4).