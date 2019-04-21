Евгений Кузнецов: "Разгромить "Каролину" помогла хорошая игра в большинстве"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов после пятого матча первого раунда плей-офф Кубка Стэнли против "Каролины" (6:0, 3-2) отметил, что соперник хорошо играет в обороне, а победить сегодня с крупным счетом помогла хорошая игра в большинстве, передает корреспондент "СЭ" Ирина Луценко из Вашингтона.

- Они играют хорошо, правильно, не дают нам много шансов забить. Не убегаем "два в один" или "три в два", у них третий нападающий всегда хорошо действует, - завил Кузнецов. - Нужно ждать, терпеть - и забивать в большинстве, когда оно есть. Это самый главный фактор - как мы будем играть в неравных составах, в большинстве и в меньшинстве. От него все зависит.



- Что помогло сегодня выиграть с таким крупным счетом?

- "Пять на четыре" правильно сыграли. Грамотно распоряжались шайбой в большинстве. Плюс раньше они накрывали нас, не давали войти с шайбой в их зону, а сегодня мы хорошо ее двигали на их территории, заставляли их постоянно играть в обороне.

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