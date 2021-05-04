Травмировавший Панарина Уилсон оштрафован на 5 тысяч долларов за удар Бучневичу

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон оштрафован на 5 тысяч долларов. Такой штраф на игрока наложил Департамент безопасности игроков НХЛ за то, что хоккеист «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (6:3) ударил нападающего клуба из Нью-Йорка Павла Бучневича, сообщает сайт лиги.

На 28-й минуте встречи Уилсон сначала ударил лежащего возле ворот «Кэпиталз» Павла Бучневича, а затем повалил на лед Артемия Панарина, которому нанес несколько ударов в голову. При этом Панарин был без шлема и мог получить травму головы. 27-летний канадец получил 2+2 и 10 минут штрафа.