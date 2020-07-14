«Это новый вызов». Бобровский прокомментировал возобновление сезона в НХЛ

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал возобновление сезона в НХЛ. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что сезон-2019/20 возобновится матчами Кубка Стэнли 1 августа.

«Это новый вызов. Мы должны быть крепкими и готовыми работать вместе, поддерживая друг друга», — приводит слова Бобровского «Пантерз».

В раунде плей-ин «Флорида» сыграет с «Айлендерс».