«Это новый вызов». Бобровский прокомментировал возобновление сезона в НХЛ
14 июля 2020, 21:31
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал возобновление сезона в НХЛ. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Ранее стало известно, что сезон-2019/20 возобновится матчами Кубка Стэнли 1 августа.
«Это новый вызов. Мы должны быть крепкими и готовыми работать вместе, поддерживая друг друга», — приводит слова Бобровского «Пантерз».
В раунде плей-ин «Флорида» сыграет с «Айлендерс».
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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