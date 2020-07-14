НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Это новый вызов». Бобровский прокомментировал возобновление сезона в НХЛ

14 июля 2020, 21:31
Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports
Сергей Бобровский. Фото USA Today Sports
Теги:

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский прокомментировал возобновление сезона в НХЛ. Турнир был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Ранее стало известно, что сезон-2019/20 возобновится матчами Кубка Стэнли 1 августа.

«Это новый вызов. Мы должны быть крепкими и готовыми работать вместе, поддерживая друг друга», — приводит слова Бобровского «Пантерз».

В раунде плей-ин «Флорида» сыграет с «Айлендерс».

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир