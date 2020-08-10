Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс прокомментировал поражение в пятом матче в пятом матче квалификационной серии с «Коламбусом» (0:3).

По итогам серии канадский клуб не смог попасть в плей-офф.

— Победу от поражения в этой игре разделяют дюймы, — цитирует Мэттьюса офицальный сайт НХЛ. — У нас были моменты, но шайба не шла в ворота. Это горькая пилюля. Я очень разочарован.