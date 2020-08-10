«Это горькая пилюля. Я очень разочарован». Остон Мэттьюс — о вылете «Торонто»
10 августа 2020, 09:04
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс прокомментировал поражение в пятом матче в пятом матче квалификационной серии с «Коламбусом» (0:3).
По итогам серии канадский клуб не смог попасть в плей-офф.
— Победу от поражения в этой игре разделяют дюймы, — цитирует Мэттьюса офицальный сайт НХЛ. — У нас были моменты, но шайба не шла в ворота. Это горькая пилюля. Я очень разочарован.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...