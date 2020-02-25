«Есть, конечно, и моя вина». Билялетдинов рассказал о неудаче сборной России на Олимпиаде в Сочи

Бывший тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов в интервью «СЭ» рассказал о неудачном выступлении сборной России на Олимпиаде в Сочи. Он отметил, что в провале есть и его вина.

— В следующий раз вы работали вместе на Олимпиаде в Сочи. Там, к сожалению, не получилось. У вас сейчас есть объяснение — почему?

— Я столько думаю, ломаю голову на эту тему... Знаю одно: все хотели добиться высшего результата. В том, что это не получилось, есть, конечно, и моя вина. Так сложилось, и все мы по-прежнему это переживаем.

— Если бы все можно было отыграть назад, снова поставили бы Овечкина с Евгением Малкиным в одно звено?

— Это игроки высочайшего уровня. Высочайшего! Таких на пальцах одной руки в мире можно пересчитать. И все это обсуждение — ставить, не ставить — сейчас уже все равно не имеет никакого значения. Уверен в том, что в большинстве играли ребята, которые должны были играть. И Саша был на своем месте, и Женя. По каким-то причинам не сложилось. Мне очень сложно сказать — почему. Сашка там просто в упор расстреливал вратаря!

Может, сказалось то, что поле другое, угол атаки иной — не знаю. Можно говорить и придумывать все, что угодно. Но не пошло — и все. Они и сами, уверен, переживают! Такое бывает. И случившееся не сделало их игроками меньшего масштаба. (Игорь Рабинер)

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