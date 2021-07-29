Экс-нападающий «Анахайма» Хейнен подписал контракт с «Питтсбургом»

Экс-нападающий «Анахайма» Дэнтон Хейнен продолжит карьеру в «Питтсбурге». 26-летний канадец подписал однолетний контракт на 1,1 миллиона долларов.

The Penguins have signed forward Danton Heinen to a one-year contract.



The one-way contract runs through the 2021.22 season and carries a value of $1.1 million.



Details: https://t.co/9wLEtKomvX pic.twitter.com/drums4Dmep — Pittsburgh Penguins (@penguins) July 29, 2021

Хейнен был выбран «Бостоном» на драфте-2014 под общим 116 номером. В минувшем сезоне он провел 43 матча за «Анахайм» и набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «-9». Всего в лиге — 272 игры и 121 (44+77) очко.