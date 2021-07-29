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Экс-нападающий «Анахайма» Хейнен подписал контракт с «Питтсбургом»

22:27
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Экс-нападающий «Анахайма» Дэнтон Хейнен продолжит карьеру в «Питтсбурге». 26-летний канадец подписал однолетний контракт на 1,1 миллиона долларов.

Хейнен был выбран «Бостоном» на драфте-2014 под общим 116 номером. В минувшем сезоне он провел 43 матча за «Анахайм» и набрал 14 (7+7) очков при показателе полезности «-9». Всего в лиге — 272 игры и 121 (44+77) очко.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/penguins/news/penguins-sign-forward-danton-heinen-one-year-contract/c-325867876

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