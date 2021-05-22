Гол Штястны принес «Виннипегу» победу над «Эдмонтоном»

«Виннипег» переиграл «Эдмонтон» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ (1:0). Единственную шайбу в овертайме забросил Пол Штястны.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Джетс».

Следующий матч между командами состоится 24 мая.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала.

Северный дивизион

Второй матч

«Эдмонтон» — «Виннипег» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Штястны — 1 (Копп, Пулман), 64:06 — 0:1.

Вратари: Смит — Хеллибак.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 38 (11+12+11+4) — 36 (17+8+10+1).

Наши: Куликов (15.34/0/-1) — -.

22 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Счет в серии: 0-2.