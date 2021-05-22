Гол Штястны принес «Виннипегу» победу над «Эдмонтоном»
07:07
«Виннипег» переиграл «Эдмонтон» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ (1:0). Единственную шайбу в овертайме забросил Пол Штястны.
Счет в серии стал 2-0 в пользу «Джетс».
Следующий матч между командами состоится 24 мая.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала.
Северный дивизион
Второй матч
«Эдмонтон» — «Виннипег» — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Штястны — 1 (Копп, Пулман), 64:06 — 0:1.
Вратари: Смит — Хеллибак.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 38 (11+12+11+4) — 36 (17+8+10+1).
Наши: Куликов (15.34/0/-1) — -.
22 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».
Счет в серии: 0-2.
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