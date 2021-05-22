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Сарос повторил рекорд «Нэшвилла» по отраженным броскам за один матч плей-офф НХЛ

06:55
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«Нэшвилл» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Каролину» со счетом 5:4.

Вратарь «Предаторз» Юусе Сарос сделал 52 сэйва и повторил рекорд клуба по отраженным броскам в плей-офф. Рекорд в 2008 году установил Дэн Эллис.

После этого матча счет в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 23 мая и начнется в 21:30.

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