Сарос повторил рекорд «Нэшвилла» по отраженным броскам за один матч плей-офф НХЛ

«Нэшвилл» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Каролину» со счетом 5:4.

Вратарь «Предаторз» Юусе Сарос сделал 52 сэйва и повторил рекорд клуба по отраженным броскам в плей-офф. Рекорд в 2008 году установил Дэн Эллис.

После этого матча счет в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 23 мая и начнется в 21:30.