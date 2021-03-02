«Торонто» на выезде всухую переиграл «Эдмонтон»

«Торонто» 2 марта в матче регулярного сезона НХЛ на выезде обыграл «Эдмонтон» (3:0).

Два очка в составе победителей набрал канадский защитник Морган Райлли (1+1), у российского форварда Ильи Михеева результативная передача. Всего у 26-летнего нападающего шесть (2+4) очков в нынешнем сезоне.

Вратарь «Торонто» Майкл Хачинсон отразил 23 броска по своим воротам.

После этой победы гости продолжают лидировать в Восточном дивизионе с 36 очками, «Эдмонтон» — второй (28 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Торонто» — 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Голы: Хаймэн — 6 (Райлли, Михеев), 7:19 — 0:1. Нюландер — 9, 10:20 — 0:2. Райлли — 3 (бол., Марнер, Нюландер), 18:07 — 0:3.

Вратари: Коскинен (Смит, 20:00) — Хатчинсон.

Штраф: 38 — 23.

Броски: 31 (9+8+14) — 23 (10+5+8).

Наши: — - Барабанов (11.57/0/+1), Михеев (14.42/4/+1).

2 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».