«Эдмонтон» согласовал новый контракт с голкипером Скиннером

«Эдмонтон» подпишет новый контракт с голкипером Стюартом Скиннером, сообщает журналист Джефф Марек.

По данным инсайдера Эллиотта Фридмана, 24-летний вратарь заключит новый договор на три года. Его зарплата составит 2,6 миллиона евро за сезон.

В нынешнем сезоне канадец провел в регулярном чемпионате 19 матчей, показав коэффициент надежности 2,83 и отражая 91,5 процента бросков.

Скиннер был выбран «Ойлерз» на драфте 2017 года в третьем раунде под общим 78-м номером.