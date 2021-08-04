«Эдмонтон» проявляет интерес к Худобину
08:22
«Эдмонтон» хотел бы укрепить вратарскую позицию в это межсезонье. Клуб проявляет интерес к голкиперу «Далласа» Антону Худобину, сообщает Edmonton Journal.
Ранее появлялась информация, что «Старз» готовы обменять одного из вратарей команды.
35-летний россиянин в прошедшем регулярном чемпионате провел 32 матча, в которых показал коэффициент надежности 2,54 при проценте отраженных бросков 90,5.
Его контракт с зарплатой в 3,333 миллиона долларов рассчитан еще на два года.
Читайте также
Официально: украинская теннисистка заразилась допингом через секс. На Олимпиаде есть и другие пострадавшие
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю