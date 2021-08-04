Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Tokyo 2020
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Эдмонтон» проявляет интерес к Худобину

08:22
Антон Худобин. Фото ХК «Даллас».
Антон Худобин. Фото ХК «Даллас».
Теги:

«Эдмонтон» хотел бы укрепить вратарскую позицию в это межсезонье. Клуб проявляет интерес к голкиперу «Далласа» Антону Худобину, сообщает Edmonton Journal.

Ранее появлялась информация, что «Старз» готовы обменять одного из вратарей команды.

35-летний россиянин в прошедшем регулярном чемпионате провел 32 матча, в которых показал коэффициент надежности 2,54 при проценте отраженных бросков 90,5.

Его контракт с зарплатой в 3,333 миллиона долларов рассчитан еще на два года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Официально: украинская теннисистка заразилась допингом через секс. На Олимпиаде есть и другие пострадавшие
Смерч в Татарстане и его последствия сняли на видео
К чему снится бывший парень по соннику: толкование снов
Девушка с ужасом узнала, что ее бывший стал ее отчимом
Почему разразился скандал с Тимановской?
vs
0
Офсайд