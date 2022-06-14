Пивоварня из Виннипега обещает Тротцу пожизненное бесплатное пиво, если он станет тренером «Джетс»

Пивоварня из Виннипега заявила, что будет пожизненно угощать Барри Тротца бесплатным пивом, если он станет главным тренером «Джетс».

Пивоваренная компания Little Brown Jug и местное спортивное ток-шоу объявили об этом в понедельник. 59-летний специалист месяц назад был уволен с поста тренера «Нью-Йорк Айлендерс».

«Мы просто подумали, что это будет небольшая забавная инициатива.Подумали, что люди получат от этого удовольствие, и кто знает, может быть, благодаря этому тренер окажется здесь», — приводит слова представителя компании Джеймса Хофера The Score.

Пивоваренная компания также пообещала сварить специальное пиво в честь возвращения Тротца домой, если оно произойдет. Отметим, что тренер родился и вырос в Манитобе — в городе Дофин, расположенном в 3,5 часах езды от Виннипега.

В начале сезона-2021/22 «Джетс» возглавлял Пол Морис, но в декабре 2021 года он подал в отставку. Затем до конца чемпионата обязанности главного тренера исполнял Дэйв Лаури. «Виннипег» не попал в плей-офф НХЛ.