Национальная хоккейная лига по итогам игрового дня регулярного чемпионата назвала лучших хоккеистов, сообщает официальный сайт лиги.

Третьей звездой стал нападающий «Вегаса» Алекс Так. В матче с «Рейнджерс» он набрал 3 (1+2) очка.

Второй звездой выбран форвард «Баффало» Джек Айкел. В игре против «Нью-Джерси» (7:1) он отметился 4 (1+3) результативными баллами.

Первой звездой назван голкипер «Сент-Луиса» Джейк Аллен. Он отразил все 38 бросков по своим воротам в игре с «Чикаго» (4:0).

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