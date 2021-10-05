Две передачи Семенова помогли «Торонто» обыграть «Оттаву»
05:12
«Торонто» в выставочном матче предсезонки НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 3:1.
Российский форвард «Мэйпл Ливз» Кирилл Семенов отметился двумя результативными передачами.
В следующем матче «Торонто» 6 октября встретится с «Монреалем», «Оттава» 8 октября также сыграет с «Канадиенс».
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