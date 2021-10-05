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Две передачи Семенова помогли «Торонто» обыграть «Оттаву»

05:12
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«Торонто» в выставочном матче предсезонки НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 3:1.

Российский форвард «Мэйпл Ливз» Кирилл Семенов отметился двумя результативными передачами.

В следующем матче «Торонто» 6 октября встретится с «Монреалем», «Оттава» 8 октября также сыграет с «Канадиенс».

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Сергей Разин все материалы автора

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