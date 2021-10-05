«Вашингтон» уступил «Нью-Джерси», проиграв в четвертом матче подряд

«Вашингтон» в выставочном матче предсезонки НХЛ уступил «Нью-Джерси» со счетом 1:4.

Встречу пропускали капитан столичной команды Александр Овечкин, а также вратарь Илья Самсонов.

Для «Вашингтона» это четвертое поражение на предсезонки подряд. Команда еще ни разу не одержала победу.

В следующем матче «Вашингтон» 7 октября встретится с «Бостоном», «Нью-Джерси» в этот же день встретится с «Рейнджерс».