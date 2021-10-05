Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Вашингтон» уступил «Нью-Джерси», проиграв в четвертом матче подряд

04:54
5 октября. Выставочные матчи. &quot;Нью-Джерси&quot; - &quot;Вашингтон&quot; - 4:1. Фото Twitter
5 октября. Выставочные матчи. &amp;quot;Нью-Джерси&amp;quot; - &amp;quot;Вашингтон&amp;quot; - 4:1. Фото Twitter
Теги:

«Вашингтон» в выставочном матче предсезонки НХЛ уступил «Нью-Джерси» со счетом 1:4.

Встречу пропускали капитан столичной команды Александр Овечкин, а также вратарь Илья Самсонов.

Для «Вашингтона» это четвертое поражение на предсезонки подряд. Команда еще ни разу не одержала победу.

В следующем матче «Вашингтон» 7 октября встретится с «Бостоном», «Нью-Джерси» в этот же день встретится с «Рейнджерс».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Читайте также

«Бердыев сказал, что мы уже в «Спартаке». На нас и контракты были готовы». Вторая часть большого интервью тренера вратарей сборной Виталия Кафанова
Российские юниоры рвут всех и установят рекорд по представительству в финале. Для ISU это беда?
Николича подставили хуже, чем Семина. Что происходит в «Локомотиве»
Что будет, если заниматься с гантелями каждый день. Советы специалистов
10 актеров, которые сильно похудели
vs
3
Офсайд