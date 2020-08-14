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Два очка Свечникова принесли «Каролине» победу над «Бостоном»

05:47
14 августа, «Бостон» — «Каролина» (2:3). Фото ХК «Бостон»
14 августа, «Бостон» — «Каролина» (2:3). Фото ХК «Бостон»
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«Каролина» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Бостон» со счетом 3:2.

На шайбы Давида Крейчи и Брэда Маршанда гости ответили точными бросками Теуво Терявяйнена, Андрея Свечникова и Дуги Хэмилтона. Россиянин также отметился результативной передачей и набрал 2 (1+1) очка.

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч команд пройдет 15 августа и начнется в 19:00 мск.

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