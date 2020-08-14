Два очка Свечникова принесли «Каролине» победу над «Бостоном»
05:47
«Каролина» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Бостон» со счетом 3:2.
На шайбы Давида Крейчи и Брэда Маршанда гости ответили точными бросками Теуво Терявяйнена, Андрея Свечникова и Дуги Хэмилтона. Россиянин также отметился результативной передачей и набрал 2 (1+1) очка.
Счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующий матч команд пройдет 15 августа и начнется в 19:00 мск.
This was a BEAUTY pic.twitter.com/KBmcDpcBqp— Carolina Hurricanes (@Canes) August 14, 2020
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