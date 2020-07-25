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Дуги Хэмилтон не принял участие в тренировочном лагере «Каролины» из-за травмы

18:10
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Защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон не принял участие в тренировочном лагере команды из-за травмы, сообщает The Athletic.

Ранее хоккеист восстанавливался после перелома ноги. Стало известно, что тренинг-кэмп он пропустил по причине другой травмы. Сроки его восстановления растянутся еще «на несколько недель».

В нынешнем сезоне 27-летний канадец провел 47 матчей и набрал 40 (14+26) очков.

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