Дуги Хэмилтон не принял участие в тренировочном лагере «Каролины» из-за травмы

Защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон не принял участие в тренировочном лагере команды из-за травмы, сообщает The Athletic.

Ранее хоккеист восстанавливался после перелома ноги. Стало известно, что тренинг-кэмп он пропустил по причине другой травмы. Сроки его восстановления растянутся еще «на несколько недель».

В нынешнем сезоне 27-летний канадец провел 47 матчей и набрал 40 (14+26) очков.