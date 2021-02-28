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Вратарь «Сент-Луиса» едва не устроил драку с голкипером «Сан-Хосе» после своей замены

08:24
Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон едва не устроил драку с голкипером «Сан-Хосе» Деваном Дубником.
Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон едва не устроил драку с голкипером «Сан-Хосе» Деваном Дубником.
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Вратарь «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон едва не устроил драку с голкипером «Сан-Хосе» Деваном Дубником во время матча регулярного чемпионата НХЛ.

В середине второго периода Биннингтон был заменен после четвертой пропущенной шайбы в матче. Покидая лед, канадец сначала ударил клюшкой защитника «Шаркс» Эрика Карлссона, после чего подъехал к Дубнику и едва не устроил с ним драку. Судьи остановили конфликт и наказали Биннингтона двумя минутами штрафа за грубость.

После двух периодов в матче «Сан-Хосе» — «Сент-Луис» ничья — 4:4.

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