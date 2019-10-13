Дубль Наместникова принес «Оттаве» победу над «Тампой»

«Оттава» выиграла у «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:2).

Российский нападающий «Сенаторз» Владислав Наместников отметился двумя заброшенными шайбами и голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Никита Зайцев записал на свой счет голевую передачу.

Российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачев набрал 1 (0+1) очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: Уайт — 1 (Ткачак, Райан), 33:44 — 1:0. Палат — 3 (Джонсон), 34:21 — 1:1. Пажо — 1 (Наместников), 39:33 — 2:1. Витковски — 1 (Марун, Сергачев), 48:56 — 2:2. Наместников — 1 (К. Браун, Шабо), 56:57 — 3:2. Наместников — 2 (п.в., Пажо, Зайцев), 59:38 — 4:2.

Вратари: Андерсон — Макэлхинни (57:30 — 59:38).

Штраф: 18 — 18.

Броски: 34 (12+13+9) — 21 (5+10+6).

Наши: Абрамов (3.17/0/-1), Анисимов (11.38/3/0), Зайцев (23.33/0/+1), Наместников (21.47/3/+3) — Кучеров (23.01/0/-2), Сергачев (20.19/1/0).

12 октября. Оттава. Canadian Tire Centre.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика