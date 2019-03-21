Дубль Кучерова помог "Тампе" обыграть "Вашингтон"

"Тампа-Бэй" в овертайме обыграла "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 ОТ). "Лайтнинг" продлил победную серию до шести встреч.

В составе "Тамы" дублем отметился российский нападающий Никита Кучеров, а его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 54 из 58 бросков по своим воротам. Александр Овечкин записал на свой счет голевую передачу, а Евгений Кузнецов - гол.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Тампа-Бэй" - 4:5 ОТ (1:0, 2:4, 1:0, 0:1)

Голы: Эллер - 12 (Хагелин), 7:32 - 1:0. Кучеров - 36 (бол., Стэмкос, Хедман), 21:19 - 1:1. Стэмкос - 37 (бол., Миллер), 22:12 - 1:2. Чирелли - 16 (Жозеф), 26:45 - 1:3. Хагелин - 5 (Эллер), 30:30 - 2:3. Оши - 22 (бол., Овечкин, Карлсон), 33:40 - 3:3. Кучеров - 37 (бол., Стэмкос, Палат), 35:01 - 3:4. Кузнецов - 20 (Бэкстрем, Оши), 59:07 - 4:4. Хедман - 11 (Гурд), 63:01 - 4:5.

Вратари: Холтби (58:12 - 59:07) - Василевский.

Штраф: 15 - 21.

Броски: 58 (15+22+19+2) - 28 (5+11+10+2).

Наши: Кузнецов (25.45/9/0), Овечкин (27.34/11/-1), Орлов (24.54/2/0) - Кучеров (21.39/8/0), Сергачев (19.38/1/0).

21 марта. Вашингтон. Capital One Arena.