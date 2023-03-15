Драйзайтль набрал 100-е очко в сезоне и повторил достижение Овечкина по результативности в НХЛ
Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (6:3).
Немец достиг отметки в 100 очков в нынешнем сезоне, у него 44 гола и 56 результативных передач.
Сезон-2022/23 стал для Драйзайтля четвертым в НХЛ, в котором ему удалось набрать 100 или более очков. Он сравнялся с Теему Селянне и Александром Овечкиным и делит с ними четвертое место по этому показателю среди всех хоккеистов лиги из Европы.
Рекорд по числу сезонов со 100 или более очками среди европейцев принадлежит Петеру Штястны (7), второе место занимает Яри Курри (6), на пятой строчке — Яромир Ягр (5).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|66
|44
|22
|96
|2
|Нью-Джерси
|67
|44
|23
|94
|3
|Рейнджерс
|67
|38
|29
|86
|4
|Питтсбург
|67
|34
|33
|78
|5
|Айлендерс
|68
|34
|34
|76
|6
|Вашингтон
|68
|32
|36
|71
|7
|Филадельфия
|67
|24
|43
|59
|8
|Коламбус
|65
|20
|45
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|66
|50
|16
|105
|2
|Торонто
|66
|40
|26
|88
|3
|Тампа-Бэй
|68
|40
|28
|86
|4
|Флорида
|67
|33
|34
|73
|5
|Баффало
|66
|33
|33
|71
|6
|Оттава
|67
|33
|34
|70
|7
|Детройт
|67
|30
|37
|69
|8
|Монреаль
|68
|27
|41
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|67
|37
|30
|87
|2
|Миннесота
|67
|38
|29
|84
|3
|Колорадо
|65
|37
|28
|80
|4
|Виннипег
|68
|38
|30
|79
|5
|Нэшвилл
|65
|34
|31
|75
|6
|Сент-Луис
|66
|29
|37
|63
|7
|Аризона
|67
|24
|43
|59
|8
|Чикаго
|67
|23
|44
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|68
|42
|26
|90
|2
|Лос-Анджелес
|67
|38
|29
|85
|3
|Эдмонтон
|68
|37
|31
|82
|4
|Сиэтл
|67
|37
|30
|81
|5
|Калгари
|67
|30
|37
|73
|6
|Ванкувер
|65
|28
|37
|61
|7
|Анахайм
|67
|22
|45
|54
|8
|Сан-Хосе
|67
|19
|48
|50
|15.03
|02:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|5 : 3
|15.03
|02:00
|
Филадельфия – Вегас
|3 : 5
|15.03
|02:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|1 : 4
|15.03
|02:00
|
Питтсбург – Монреаль
|4 : 6
|15.03
|02:00
|
Каролина – Виннипег
|5 : 3
|15.03
|03:00
|
Нэшвилл – Детройт
|2 : 1
|15.03
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|6 : 3
|15.03
|04:00
|
Эдмонтон – Оттава
|6 : 3
|15.03
|05:00
|
Аризона – Калгари
|- : -
|15.03
|05:00
|
Ванкувер – Даллас
|- : -
|15.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Коламбус
|- : -
|15.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Айлендерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|127
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|65
|98
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|68
|96
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|55
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|66
|46
|
|
Брэйден Пойнт
Тампа-Бэй
|68
|43
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|41
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|31
|1.97
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|21
|2.25