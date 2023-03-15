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Сегодня, 07:15

Драйзайтль набрал 100-е очко в сезоне и повторил достижение Овечкина по результативности в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Фото USA Today Sports

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (6:3).

Немец достиг отметки в 100 очков в нынешнем сезоне, у него 44 гола и 56 результативных передач.

Сезон-2022/23 стал для Драйзайтля четвертым в НХЛ, в котором ему удалось набрать 100 или более очков. Он сравнялся с Теему Селянне и Александром Овечкиным и делит с ними четвертое место по этому показателю среди всех хоккеистов лиги из Европы.

Рекорд по числу сезонов со 100 или более очками среди европейцев принадлежит Петеру Штястны (7), второе место занимает Яри Курри (6), на пятой строчке — Яромир Ягр (5).

Александр Овечкин
Леон Драйзайтль
Хоккей
НХЛ
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«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
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«Эдмонтон» одержал победу над «Оттавой». Костин сделал голевую передачу
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 66 44 22 96
2 Нью-Джерси 67 44 23 94
3 Рейнджерс 67 38 29 86
4 Питтсбург 67 34 33 78
5 Айлендерс 68 34 34 76
6 Вашингтон 68 32 36 71
7 Филадельфия 67 24 43 59
8 Коламбус 65 20 45 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 66 50 16 105
2 Торонто 66 40 26 88
3 Тампа-Бэй 68 40 28 86
4 Флорида 67 33 34 73
5 Баффало 66 33 33 71
6 Оттава 67 33 34 70
7 Детройт 67 30 37 69
8 Монреаль 68 27 41 60
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 67 37 30 87
2 Миннесота 67 38 29 84
3 Колорадо 65 37 28 80
4 Виннипег 68 38 30 79
5 Нэшвилл 65 34 31 75
6 Сент-Луис 66 29 37 63
7 Аризона 67 24 43 59
8 Чикаго 67 23 44 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 68 42 26 90
2 Лос-Анджелес 67 38 29 85
3 Эдмонтон 68 37 31 82
4 Сиэтл 67 37 30 81
5 Калгари 67 30 37 73
6 Ванкувер 65 28 37 61
7 Анахайм 67 22 45 54
8 Сан-Хосе 67 19 48 50
Результаты / календарь
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
12.03
13.03
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
15.03 02:00
Рейнджерс – Вашингтон
 5 : 3
15.03 02:00
Филадельфия – Вегас
 3 : 5
15.03 02:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 1 : 4
15.03 02:00
Питтсбург – Монреаль
 4 : 6
15.03 02:00
Каролина – Виннипег
 5 : 3
15.03 03:00
Нэшвилл – Детройт
 2 : 1
15.03 03:30
Чикаго – Бостон
 6 : 3
15.03 04:00
Эдмонтон – Оттава
 6 : 3
15.03 05:00
Аризона – Калгари
 - : -
15.03 05:00
Ванкувер – Даллас
 - : -
15.03 05:30
Сан-Хосе – Коламбус
 - : -
15.03 05:30
Лос-Анджелес – Айлендерс
- : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 127
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 65 98
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 68 96
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 67 55
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 66 46
Брэйден Пойнт

Брэйден Пойнт

Тампа-Бэй

 68 43
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 41 1.97
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 31 1.97
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 21 2.25
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