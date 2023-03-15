Драйзайтль набрал 100-е очко в сезоне и повторил достижение Овечкина по результативности в НХЛ

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» (6:3).

Немец достиг отметки в 100 очков в нынешнем сезоне, у него 44 гола и 56 результативных передач.

Сезон-2022/23 стал для Драйзайтля четвертым в НХЛ, в котором ему удалось набрать 100 или более очков. Он сравнялся с Теему Селянне и Александром Овечкиным и делит с ними четвертое место по этому показателю среди всех хоккеистов лиги из Европы.

Рекорд по числу сезонов со 100 или более очками среди европейцев принадлежит Петеру Штястны (7), второе место занимает Яри Курри (6), на пятой строчке — Яромир Ягр (5).