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Донато подпишет контракт с «Сиэтлом»

06:58
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Форвард Райан Донато подпишет контракт с «Сиэтлом», сообщает Cap Friendly.

По сведениям источника, 25-летний американец согласовал контракт на один год с зарплатой в 750 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Донато провел в составе «Сан-Хосе» 50 матчей НХЛ, в которых набрал 20 (6+14) очков. В конце сезона «Шаркс» не сделал форварду квалификационного предложения.

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Сергей Разин все материалы автора

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