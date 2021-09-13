Форвард Райан Донато подпишет контракт с «Сиэтлом», сообщает Cap Friendly.

По сведениям источника, 25-летний американец согласовал контракт на один год с зарплатой в 750 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Донато провел в составе «Сан-Хосе» 50 матчей НХЛ, в которых набрал 20 (6+14) очков. В конце сезона «Шаркс» не сделал форварду квалификационного предложения.