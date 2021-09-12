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«Эдмонтон» ведет переговоры с Чейссоном и Ямамото

23:10
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Генеральный менеджер «Эдмонтона» Кен Холланд провел встречу с нападающим Алексом Чейссоном. В клубе заинтересованы в игроке, но не уверены, что ему найдется место в основном составе, сообщает Edmonton Journal.

«Ойлерз» готовы пока предложить 30-летнему канадцу, который находится в статусе неограниченно свободного агента, просмотровый контракт.

В прошлом сезоне Чейссон провел за «Эддмонтон» 45 матчей и набрал 16 (9+7) очков.

Также клуб продолжает вести переговоры с нападающим Кайлером Ямамото, который находится в статусе ограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне 22-летний американец набрал 21 (8+13) очков в 52 встречах.

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Иван Шитик все материалы автора

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