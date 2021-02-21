«Детройт» почтил память массажиста клуба Чекмарева, который скончался на 66-м году жизни, трогательным видео

Массажист «Детройта» Сергей Чекмарев скончался на 66-м году жизни.

Об этом сообщил главный тренер «красных крыльев» Джефф Блэшилл. Клуб почтил память специалиста.

Чекмарев работал в «Детройте» с 1998 года. Вместе с клубом он завоевал два Кубка Стэнли (2002, 2008). Чекмарев также работал с «Сан-Хосе», швейцарским «Лугано» и ЦСКА, а также со сборными СССР и России.