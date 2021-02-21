Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо» и «Вегасом» на открытом катке на озере Тахо перенесен из-за проблем со льдом, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Игра была прервана после первого периода при счете 1:0 в пользу «Эвеланш». Сообщается, что встреча будет возобновлена в 8:00 мск.

Матч был приостановлен из-за проблем со льдом — он начал таять из-за солнца.