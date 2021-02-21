Матч «Колорадо» — «Вегас» на открытом воздухе перенесен из-за проблем со льдом
01:35
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Колорадо» и «Вегасом» на открытом катке на озере Тахо перенесен из-за проблем со льдом, сообщается на официальном сайте НХЛ.
Игра была прервана после первого периода при счете 1:0 в пользу «Эвеланш». Сообщается, что встреча будет возобновлена в 8:00 мск.
Матч был приостановлен из-за проблем со льдом — он начал таять из-за солнца.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю