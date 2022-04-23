Дубль Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Детройт»

«Питтсбург» победил «Детройт» в матче регулрного чемпионата НХЛ со счетом 7:2.

Две шайбы забросил российский нападающий «Пингвинов» Евгений Малкин. Он вернулся в основной состав, отбыв четырехматчевую дисквалификацию.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка.

Канадский форвард 10-й раз за карьеру в НХЛ достиг отметки в 30 голов в регулярном чемпионате, что является вторым результатом в истории «Питтсбурга». Рекорд принадлежит Марио Лемье (11 раз), а Кросби повторил достижение Яромира Ягра.

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«Детройт» — «Питтсбург» — 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)

Голы: Руведел — 4 (Блюгерс, Макгинн), 13:44 — 0:1. Кросби — 30 (Ракелль, Летанг), 15:18 — 0:2. Врана — 13 (бол., Бертуцци, Зайдер), 16:36 — 1:2. Расмуссен — 13 (Декейсер, Грайсс), 20:17 — 2:2. Ракелль — 20 (Мэтисон), 27:44 — 2:3. Летанг — 9 (Дюмулин), 31:37 — 2:4. Малкин — 18 (бол., Гюнтцель, Кросби), 36:23 — 2:5. Хейнен — 18 (Летанг, Картер), 45:38 — 2:6. Малкин — 19 (Зукер, Руведел), 59:34 — 2:7.

Вратари: Грайсс (Неделькович, 40:00) — Десмит.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 25 (9+12+4) — 38 (7+16+15).

Наши: — - Малкин (16.22/6/+2).

23 апреля. Детройт. Little Caesars Arena.