Дубль Малкина помог «Питтсбургу» разгромить «Детройт»
«Питтсбург» победил «Детройт» в матче регулрного чемпионата НХЛ со счетом 7:2.
Две шайбы забросил российский нападающий «Пингвинов» Евгений Малкин. Он вернулся в основной состав, отбыв четырехматчевую дисквалификацию.
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 2 (1+1) очка.
Канадский форвард 10-й раз за карьеру в НХЛ достиг отметки в 30 голов в регулярном чемпионате, что является вторым результатом в истории «Питтсбурга». Рекорд принадлежит Марио Лемье (11 раз), а Кросби повторил достижение Яромира Ягра.
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«Детройт» — «Питтсбург» — 2:7 (1:2, 1:3, 0:2)
Голы: Руведел — 4 (Блюгерс, Макгинн), 13:44 — 0:1. Кросби — 30 (Ракелль, Летанг), 15:18 — 0:2. Врана — 13 (бол., Бертуцци, Зайдер), 16:36 — 1:2. Расмуссен — 13 (Декейсер, Грайсс), 20:17 — 2:2. Ракелль — 20 (Мэтисон), 27:44 — 2:3. Летанг — 9 (Дюмулин), 31:37 — 2:4. Малкин — 18 (бол., Гюнтцель, Кросби), 36:23 — 2:5. Хейнен — 18 (Летанг, Картер), 45:38 — 2:6. Малкин — 19 (Зукер, Руведел), 59:34 — 2:7.
Вратари: Грайсс (Неделькович, 40:00) — Десмит.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 25 (9+12+4) — 38 (7+16+15).
Наши: — - Малкин (16.22/6/+2).
23 апреля. Детройт. Little Caesars Arena.
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Коламбус – Оттава
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|03:00
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Миннесота – Сиэтл
|6 : 3
|23.04
|04:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|6 : 3
|23.04
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|
Аризона – Вашингтон
|0 : 2
|23.04
|19:30
|
Баффало – Айлендерс
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|23.04
|19:30
|
Детройт – Питтсбург
|2 : 7
|23.04
|19:30
|
Нью-Джерси – Каролина
|2 : 3 ОТ
|23.04
|22:00
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Бостон – Рейнджерс
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|И
|О
|
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Коннор Макдэвид
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|77
|116
|
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Флорида
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|113
|
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|109
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|Г
|
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Остон Мэттьюс
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|70
|58
|
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Эдмонтон
|77
|54
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