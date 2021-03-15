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«Каролина» одержала победу в матче с «Детройтом»

02:32
Даги Хэмилтон. Фото Cardiac Cane.
Даги Хэмилтон. Фото Cardiac Cane.
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«Каролина» победила «Детройт» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Голы у гостей забивали Даги Хэмилтон и Нино Нидеррайтер. У хозяев отличился Энтони Манта. Россияне Владислав Наместников и Андрей Свечников в этой игре не отметились результативными действиями.

«Каролина» набрала 41 очко и лидирует в Центральном дивизионе. У «Детройта» 20 очков и последнее, восьмое место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Каролина» — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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