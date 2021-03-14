Партнер по команде плохой передачей лишил Капризова шанса забить в пустые ворота

Нападающий «Миннесоты» Илья Капризов имел шанс отличиться в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:1).

В самой концовке встречи «Койоты» сняли вратаря, но потеряли шайбу. Капризов вместе с партнером вышли на пустые ворота, которые защищал только один защитник. Россиянин сделал передачу на Матса Цуккарелло, но норвежец решил вернуть шайбу Капризову и ошибся в передаче.

Are we sure Kaprizov isn't Canadian? What a polite play fresh off a game with a hat trick when the net's sitting empty for him. #MNWild #Yotes pic.twitter.com/vFP9FrjQK1 — 2 Goalies 1 Mic (@2Goalies1Mic) March 14, 2021

В этой встрече Капризов записал в свой актив голевую передачу, доведя число набранных в сезоне очков до 24 (10+14). Примечательно, что по этому показателю 23-летний Капризов, проводящий свой первый сезон в НХЛ, лидирует в лиге среди россиян. С 24 очками он также является лучшим бомбардиром сезона среди новичков.