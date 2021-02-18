«Детройт» проиграл «Чикаго»
05:57
«Чикаго» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0). «Блэкхокс» одержали третью победу кряду. «Ред Уингз» потерпели второе подряд поражение.
Российские хоккеисты Владислав Наместников и Никита Задоров результативными действиями не отметились.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Чикаго» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Курашев — 5 (бол., Кит, Ланкинен), 32:03 — 0:1. Дебринкэт — 9 (п.в., Кейн), 59:02 — 0:2.
Вратари: Бернье (58:38 — 59:02, 59:09) — Ланкинен.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 29 (9+9+11) — 26 (9+8+9).
Наши: Наместников (14.28/3/0) — Задоров (20.40/3/0).
18 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.
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