НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Детройт» проиграл «Чикаго»

05:57
Теги:

«Чикаго» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:0). «Блэкхокс» одержали третью победу кряду. «Ред Уингз» потерпели второе подряд поражение.

Российские хоккеисты Владислав Наместников и Никита Задоров результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Чикаго» — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Голы: Курашев — 5 (бол., Кит, Ланкинен), 32:03 — 0:1. Дебринкэт — 9 (п.в., Кейн), 59:02 — 0:2.

Вратари: Бернье (58:38 — 59:02, 59:09) — Ланкинен.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 29 (9+9+11) — 26 (9+8+9).

Наши: Наместников (14.28/3/0) — Задоров (20.40/3/0).

18 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир