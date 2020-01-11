Денис Гурьянов: «Если меня спускали в АХЛ, значит, было за что»

Спецкор «СЭ» Игорь Рабинер сделал серию интервью с россиянами, которые в этом сезоне смогли пробиться в НХЛ и стать полноценными хоккеистами основы своих клубов. Первый материал — о форварде «Далласа» Денисе Гурьянове.

11 октября 2019 года, в первые дни нынешнего сезона НХЛ, «Даллас Старз» отправил Гурьянова в свой фарм-клуб из Остина — «Техас Старз».

— Наоборот, появилась мотивация — работать больше, — отметил Гурьянов. — Ни в коем случае не расстраивался и ни на кого не обижался. Смысла нет. Надо пахать. И если спустили в АХЛ, значит, есть за что.

Многие ли хоккеисты и вообще спортсмены рассуждают таким образом? Большинство из тех, у кого что-то не получается, предпочитает винить во всем кого угодно, но не себя.

— Неужели никогда вас за эти три года не охватывало отчаяние, что из АХЛ никогда уже не выбраться? — спрашиваю Гурьянова. — Немногие россияне ведь оттуда пробиваются, а куча народу сливается и уезжает в Россию за гораздо меньший срок.

— Нет, — моментально отвечает игрок. — Потому что у меня была цель. Даже не цель, а мечта — играть в НХЛ. И я поставил себе задачу ее добиться. Она появилась у меня лет в 6-7 — когда понял, что что-то начало получаться. Мне кажется, у каждого маленького хоккеиста... Ну, вы поняли.

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