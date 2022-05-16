Дебур покинул пост главного тренера «Вегаса»

Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур ушел с должности.

«Мы хотели бы поблагодарить Дебура за его приверженность «Вегасу» в течение последних трех сезонов. С момента присоединения к организации Пит и его сотрудники помогли нам пройти через уникальные и сложные обстоятельства, свидетелями которых мы стали, с тех пор как наша команда стала участником НХЛ», — говорится в сообщении на официальном сайте.

Дебур возглавлял команду с 2019 года. В этом сезоне «Вегас» не прошел в плей-офф Кубка Стэнли. Команда заняла 9-е место в Западной конференции.