Лэйн Ламберт назначен главным тренером «Нью-Йорк Айлендерс»

Канадец Лэйн Ламберт назначен главным тренером «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает пресс-служба клуба. Срок и сумма контракта не разглашаются.

«У меня была возможность работать с Лэйном в течение последних четырех лет, в том числе проводить с ним время один на один, когда он исполнял обязанности главного тренера в прошлом сезоне. На мой взгляд, он правильный человек, чтобы тренировать эту команду», — приводитслова генерального менеджера «Айлендерс» Лу Ламорелло сайт клуба .

57-летний специалист сменил на посту главного тренера «Айлендерс» Барри Тротца, который был уволен 9 мая. С 2018 года Ламберт входил в тренерский штаб Тротца в качестве ассистента.

«Айлендерс» по итогам регулярного чемпионата НХЛ-2021/22 заняли девятое место в Восточной конференции и не сумели пробиться в плей-офф.