Юртаев: «У «Рейнджерс» вся надежда на Шестеркина и Панарина»

Известный телекомментатор Андрей Юртаев поделился мнением по поводу выхода «Рейнджерс» во второй раунд Кубка Стэнли. «Рейнджерс» обыграл «Питтсбург» в седьмом матче серии (4:3).

«Рейнджерс» были на волоске от гибели, но отсутствие у «Питтсбурга» вратарей, а потом еще и Сидни Кросби позволило им спастись в, казалось бы, уже безнадежной серии.

С «Каролиной» такое не пройдет. Тройка Мика Зибанежад — Крис Крайдер — Франк Ватрано в серии с «Питтсбургом» стала играть так результативно, как и полагается лидерам, только после травмы Кросби. «Каролина», скорее всего, опять их прикроет наглухо. Вся надежда у «рейнджеров» только на Игоря Шестеркина и Артемия Панарина. Но вряд ли они на своем горбу затащат и еще один раунд», — приводит слова Юртаева Metaratings.ru.

Первый матч серии «Каролина -«Рейнджерс» начнется в ночь на 19 мая. Начало — в 02.00 мск.