«Вашингтон» разгромил «Даллас». Овечкин вновь не забил

«Вашингтон» переиграл «Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. «Старз» потерпели первое поражение после серии из четырех побед.

Российские игроки «Кэпиталз» Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов сделали по одной голевой передаче. Нападающий Александр Овечкин не набрал очков в третьей игре кряду.

Перед игрой «Даллас» провел торжественную церемонию в честь экс-защитника Сергея Зубова, номер которого был выведен из обращения.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Вашингтон» — 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)

Голы: Уилсон — 13 (бол., Бэкстрем, Кузнецов), 1:29 — 0:1. Карлсон — 9 (бол., Кузнецов, Бэкстрем), 7:54 — 0:2. ван Римсдайк — 1 (Макмайкл, Снивли), 13:08 — 0:3. Макмайкл — 6 (Эллер, Шульц), 32:03 — 0:4. Бэкстрем — 3 (Орлов), 36:50 — 0:5.

Вратари: Эттингер (Холтби, 20:00) — Ванечек.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 30 (14+8+8) — 29 (19+8+2).

Наши: Гурьянов (17.14/2/0), Радулов (15.00/1/-2) — Кузнецов (15.51/0/0), Овечкин (16.20/3/0), Орлов (22.59/2/+1).

29 января. Даллас. American Airlines Center.