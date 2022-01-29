Дубль Кейна не спас «Чикаго» от поражения в результативном матче с «Колорадо»

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Колорадо» со счетом 4:6.

В составе «Блэкхокс» дубль на счету Патрика Кейна, еще по одной шайбе забросили Брэндон Хагел и Эрик Густафссон. У «Эвеланш» дубль оформил Габриэль Ландескуг, также отличились Джей Ти Компер и Алекс Ньюхуг, Назим Кадри и Кайл Макар. Форвард гостей Михаил Мальцев завершил встречу с показателем полезности «-1», у Валерия Ничушкина «+1».

После этого матча «Чикаго» с 39 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Колорадо» с 65 очками лидирует на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Колорадо» — 4:6 (0:0, 0:2, 4:4)

Голы: Ландескуг — 17 (бол., Макар, Жирар), 21:15 — 0:1. Комфер — 9 (Джост, О`Коннор), 36:04 — 0:2. Ландескуг — 18 (бол., Рантанен, Кадри), 41:16 — 0:3. Хагель — 12 (Мерфи, Строум), 41:38 — 1:3. Кейн — 10 (Густафссон, С. Джонс), 42:18 — 2:3. Ньюхук — 10 (Кадри, Бураковски), 42:54 — 2:4. Кейн — 11 (Строум), 54:00 — 3:4. Кадри — 17 (п.в., Рантанен, Ландескуг), 57:58 — 3:5. Хагель — 13 (Густафссон, Кейн), 58:31 — 4:5. Макар — 18 (п.в., Комфер), 59:47 — 4:6.

Вратари: Флери (57:45 — 57:58, 58:21 — 58:36, 58:40 — 59:47) — Францоуз.

Штраф: 11 — 11.

Броски: 43 (11+9+23) — 27 (6+13+8).

Наши: — - Мальцев (6.03/0/-1), Ничушкин (16.31/3/+1).

29 января. Чикаго. United Center.