Дубль Кейна не спас «Чикаго» от поражения в результативном матче с «Колорадо»
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Колорадо» со счетом 4:6.
В составе «Блэкхокс» дубль на счету Патрика Кейна, еще по одной шайбе забросили Брэндон Хагел и Эрик Густафссон. У «Эвеланш» дубль оформил Габриэль Ландескуг, также отличились Джей Ти Компер и Алекс Ньюхуг, Назим Кадри и Кайл Макар. Форвард гостей Михаил Мальцев завершил встречу с показателем полезности «-1», у Валерия Ничушкина «+1».
После этого матча «Чикаго» с 39 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Колорадо» с 65 очками лидирует на Западе.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Колорадо» — 4:6 (0:0, 0:2, 4:4)
Голы: Ландескуг — 17 (бол., Макар, Жирар), 21:15 — 0:1. Комфер — 9 (Джост, О`Коннор), 36:04 — 0:2. Ландескуг — 18 (бол., Рантанен, Кадри), 41:16 — 0:3. Хагель — 12 (Мерфи, Строум), 41:38 — 1:3. Кейн — 10 (Густафссон, С. Джонс), 42:18 — 2:3. Ньюхук — 10 (Кадри, Бураковски), 42:54 — 2:4. Кейн — 11 (Строум), 54:00 — 3:4. Кадри — 17 (п.в., Рантанен, Ландескуг), 57:58 — 3:5. Хагель — 13 (Густафссон, Кейн), 58:31 — 4:5. Макар — 18 (п.в., Комфер), 59:47 — 4:6.
Вратари: Флери (57:45 — 57:58, 58:21 — 58:36, 58:40 — 59:47) — Францоуз.
Штраф: 11 — 11.
Броски: 43 (11+9+23) — 27 (6+13+8).
Наши: — - Мальцев (6.03/0/-1), Ничушкин (16.31/3/+1).
29 января. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|44
|27
|17
|61
|2
|Каролина
|40
|29
|11
|60
|3
|Рейнджерс
|45
|28
|17
|60
|4
|Вашингтон
|44
|23
|21
|55
|5
|Коламбус
|41
|19
|22
|39
|6
|Айлендерс
|36
|15
|21
|36
|7
|Нью-Джерси
|42
|15
|27
|35
|8
|Филадельфия
|43
|13
|30
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|44
|30
|14
|65
|2
|Тампа-Бэй
|44
|29
|15
|63
|3
|Торонто
|39
|26
|13
|55
|4
|Бостон
|40
|24
|16
|51
|5
|Детройт
|44
|19
|25
|44
|6
|Баффало
|42
|13
|29
|33
|7
|Оттава
|37
|13
|24
|30
|8
|Монреаль
|42
|8
|34
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|42
|31
|11
|65
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Сент-Луис
|43
|26
|17
|57
|4
|Миннесота
|39
|26
|13
|55
|5
|Даллас
|40
|22
|18
|46
|6
|Виннипег
|40
|17
|23
|41
|7
|Чикаго
|44
|16
|28
|39
|8
|Аризона
|41
|10
|31
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|44
|25
|19
|53
|2
|Анахайм
|46
|22
|24
|52
|3
|Лос-Анджелес
|44
|22
|22
|50
|4
|Калгари
|39
|20
|19
|46
|5
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|46
|6
|Эдмонтон
|39
|21
|18
|44
|7
|Ванкувер
|43
|19
|24
|43
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
|29.01
|03:00
|
Питтсбург – Детройт
|2 : 3 Б
|29.01
|04:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|2 : 3
|29.01
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|4 : 6
|29.01
|05:00
|
Аризона – Бостон
|- : -
|29.01
|05:00
|
Даллас – Вашингтон
|0 : 5
|29.01
|20:30
|
Оттава – Анахайм
|- : -
|29.01
|21:00
|
Филадельфия – Лос-Анджелес
|- : -
|29.01
|22:00
|
Айлендерс – Сиэтл
|- : -
|29.01
|23:00
|
Сент-Луис – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|59
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|44
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|45
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|44
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|14
|1.81
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|27
|2.1