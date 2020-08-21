«Даллас» в матче первого раунда плей-офф НХЛ разгромно победил «Калгари» со счетом 7:3.

«Флэймз» выиграли первый период со счетом 3:1, после этого забивали только «Старз». Во втором периоде «Даллас» забросил пять шайб, из них три на счету Дениса Гурьянова. Он же является автором заключительного гола в матче уже в третьем периоде.

Счет в серии стал 4-2 в пользу «Далласа», команда вышла во второй раунд плей-офф.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Калгари» — «Даллас» — 3:7 (3:1, 0:5, 0:1)

Голы: Манджапане — 2 (Броди, Линдхольм), 3:42 — 1:0. Годро — 4 (бол., Беннетт), 5:38 — 2:0. Андерссон — 3 (Ридер, Хэнифин), 6:34 — 3:0. Хейсканен — 3 (бол., Перри, Хинтс), 9:36 — 3:1. Гурьянов — 3 (Хейсканен), 20:59 — 3:2. Гурьянов — 4 (Павелски, Линделл), 23:25 — 3:3. Факса — 1 (бол., Гурьянов, Хейсканен), 25:47 — 3:4. Павелски — 6 (Хейсканен), 27:22 — 3:5. Гурьянов — 5 (Павелски, Худобин), 35:30 — 3:6. Гурьянов — 6 (Кивиранта), 49:02 — 3:7.

Вратари: Тэлбот (Риттих, 23:25) — Худобин.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 41 (15+12+14) — 24 (5+12+7).

Наши: — - Гурьянов (13.27/5/+4), Радулов (15.40/0/0).

21 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 2-4.