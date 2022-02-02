Панарин забросил 13-ю шайбу в сезоне. Видео

«Рейнджерс» обыграли «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

В концовке встречи голом в пустые ворота отметился российский нападающий Артемий Панарин. Для него эта заброшенная шайба стала 12-й в этом сезоне.

Также в этой встрече Панарин сделал две голевые передачи.

30-летний россиянин стал четвертым незадрафтованным игроком в истории лиги, которому удалось набрать более 50 очков в семи сезонах подряд. До него это удавалось Уэйну Гретцки, Петеру Штястны и Майку Райдли.